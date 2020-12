Resultados de vacina da AstraZeneca avaliados por revista científica (The Lancet)

PUBLICIDADE

A vacina contra a covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca e a universidade britânica de Oxford foi a primeira cujos ensaios foram avaliados por uma revista científica, The Lancet, nesta terça-feira (8).

A publicação desses resultados, examinados por um comitê de cientistas independentes, confirma que essa vacina é 70% eficaz, de acordo com o que a AstraZeneca anunciou em 23 de novembro.

Oxford e AstraZeneca querem uso emergencial de vacina contra covid-19 no Brasil

O laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford, responsáveis pela produção da vacina contra a covid-19 que já tem acordo para distribuição no Brasil, informaram, que enviarão os dados referentes às últimas análises para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A medida busca a autorização para utilizar o imunizante de forma emergencial no Brasil.

A informação inicial é de que representantes das duas instituições participaram, no dia 23 de novembro, de reunião com o Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Anvisa para tratar do assunto. Em comunicado, informaram que a vacina tem eficácia média de 70%.