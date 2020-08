Repasse de R$ 92 milhões da Afipe levanta suspeita de lavagem de dinheiro

PUBLICIDADE

Uma investigação do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) aponta que a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) repassou R$ 92 milhões a uma empresa de comunicação em um ano. Os pagamentos levantaram a suspeita de lavagem de dinheiro.

De acordo com a apuração, entre 2017 e 2018, a Sul Brasil Rádio e Televisão LTDA recebeu quase R$ 100 milhões da associação. Não se sabe para que fim. A empresa alegou que “o dinheiro repassado tem relação com a venda de uma rede de televisão para a associação”.

Uma rede de postos de combustíveis e pessoas ligadas à Afipe também teria participado das negociações. O MPGO apura desvios de doações feitas por fiéis. O fundador da Afipe, Padre Robson, é investigado. Ele nega ter cometido irregularidades, mas se afastou das atividades.

A defesa do padre Robson, que também representa a Afipe, disse que teve acesso ao processo recentemente que vai se posicionar em breve. Destacou ainda que o pároco é o maior interessado no esclarecimento de todas as suspeitas e já se colocou à disposição dos promotores.