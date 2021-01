Receita Federal realiza apreensão 853 quilos de cocaína no Porto de Santos

PUBLICIDADE

A parceria entre a Alfândega de Santos e o Núcleo de Pesquisa e Investigação da 8ª RF (Nupei08) realizou, na última segunda-feira (18), a apreensão de 853 quilos de cocaína, que estava em uma carga de exportação no Porto de Santos. De acordo com as informações, o carregamento da droga seria enviado para o porto de Roterdã, na Holanda.

Para a seleção de cargas são utilizados critérios objetivos de gerenciamento e análise de risco, bem como a inspeção não intrusiva por imagens de scanner. Outra ferramenta importante é a participação de cães farejadores da Receita Federal, que sinalizaram a presença da droga.

A importância desse trabalho sistemático de seleção é garantir o fluxo do comércio internacional, muito importante para a economia do país, visando afiançar a segurança das operações.

A droga interceptada pela Alfândega foi entregue à Polícia Federal, que acompanhou a operação a partir de sua localização e prosseguirá com as investigações a partir das informações fornecidas pela Receita Federal. O repasse de informações das operações à polícia judiciária tanto pode dar início a novas investigações, como complementar as que já estão em curso.

Em 2020, a Receita Federal apreendeu mais de 20,5 toneladas de cocaína no Porto de Santos. Neste ano de 2021, foram duas apreensões, totalizando 1.523 quilos da droga.

Na maior parte das apreensões, a droga foi encontrada dentro de contêineres que seriam enviados para a Europa. As cargas em meio as quais o entorpecente é escondido são as mais variadas possíveis, tais como sucata, óleo, limão, farinha, papel, tripas de carne, açúcar, café, máquinas, goiabada e proteínas vegetais, entre outras.

As informações são do Ministério da Economia