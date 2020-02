Receita Federal apreende mais de 300 kg de cocaína

PUBLICIDADE 

327,5 kg de cocaína pura foram apreendidos por Agentes da Receita Federal no Porto do Rio de Janeiro. O entorpecente estava em um contêiner com carga de granito que embarcou no navio MSC Adelaide, no sábado (4), no Porto de Suape, em Pernambuco.

Juntamente com a Alfândega da Receita Federal nos portos, a Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho obteve a informação da mudança do carregamento no porto de Pernambuco.

Já no porto do Rio, no final da noite de quinta-feira (6), o contêiner foi retirado do navio para averiguação. Foram encontrados 300 tabletes de cocaína pura no fundo da carga.

O destino da droga era Valência, na Espanha.

Com informações da Agência Brasil