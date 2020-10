Promotora devolve 186 processos sem dar parecer e é suspensa

PUBLICIDADE

A promotora de Justiça do Ministério Público Estadual (MPE) do Mato Grosso, Fânia Helena Oliveira de Amorim, foi suspensa por devolver 186 processos à Justiça sem dar parecer. A suspensão é válida por cinco dias.

A medida foi tomada após votação ocorrida no Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), na terça-feira (13). Os votantes foram unânimes pela suspensão.

Para o conselheiro relator, a conduta de Fânia caracterizou ofensa ao artigo 134 da Lei Orgânica do MP, que diz que os promotores devem “desempenhar com zelo e probidade as suas funções”, entre outras obrigações.

No ano passado, Fânia já havia sido afastada sob acusação de usar o cargo para satisfazer interesse pessoal.