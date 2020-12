Projeto social dará até R$100 mil a jovens negros de periferias

PUBLICIDADE

O Instituto Coca-Cola Brasil e o Instituto Ekloos uniram forças para dar as mãos a jovens negros que sonham em liderar iniciativas de transformação social. O Programa de Desenvolvimento de Líderes de Impacto objetiva atender as duas principais demandas dos jovens negros: conhecimento e recursos financeiros. As inscrições para o edital podem ser feitas até o dia 22 de dezembro de 2020 pelo site www.ekloos.org/lideres.

O Programa terá a duração de 6 meses e tem duas trilhas principais: uma de capacitação, para 60 participantes, e outra de mentorias, onde 30 participantes terão a oportunidade de desenvolver seus projetos, seja ele uma organização social, negócio de impacto ou projeto de mobilização popular, além de receberem uma ajuda de custo para participarem do projeto.

Cada trilha terá encontros virtuais quinzenais e serão intercaladas – a semana de capacitação será seguida de uma semana de mentorias. No total, serão 50 horas de capacitação, onde os jovens se desenvolverão enquanto líderes em áreas relevantes para o desenvolvimento pessoal como Ética e Questões sociais do Brasil e para o desenvolvimento enquanto gestor, como Estratégia, Finanças e Comunicação. Se o conhecimento e habilidades necessárias para o autodesenvolvimento estão centrados na trilha de capacitação, é nas mentorias que a equipe do Instituto Ekloos vai ajudar os jovens a absorverem e aplicarem o conhecimento obtido enquanto apoia o desenvolvimento dos projetos dos participantes.

Ao final do processo de desenvolvimento pessoal e de suas iniciativas, todos os 30 jovens participantes das mentorias poderão apresentar seus projetos a uma banca de especialistas. Os selecionados receberão montante total de até R$100 mil como fomento ao desenvolvimento de projetos de impacto social, seja um negócio ou a defesa de uma causa. Com isso, o programa oferece capacitação, desenvolvimento, acesso a uma ampla rede de profissionais experientes e a oportunidade de receber recursos financeiros sob a forma de capital semente para que todos tenham a possibilidade de transformar seus sonhos em realidade.

“Diferente de outras iniciativas já existentes, este programa irá beneficiar 60 jovens, olhando para o jovem e não para o que ele já realiza. O programa não está procurando jovens que já tenham negócios estabelecidos, mas jovens que lutam por uma causa ou que querem desenvolver iniciativas de transformação social”, diz Andréa Gomides, fundadora do Instituto Ekloos.

“A parceria com o Instituo Ekloos no lançamento deste edital faz parte do nosso objetivo de passar de milhares para milhões de jovens impactados no país, partindo do entendimento que líderes comunitários mais resilientes fazem comunidades mais resilientes que ajudará a alavancar esse impacto”, afirma Daniela Redondo, diretora do Instituto Coca-Cola.

As potências que existem nas periferias das grandes cidades e no interior do Brasil precisam de oportunidade para lutarem pelas suas causas e desenvolverem novas iniciativas de impacto social. O programa quer identificar líderes potentes do Oiapoque ao Chuí, oferecendo oportunidade para as cidades do interior do país que muitas vezes ficam fora de outros programas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acreditar na potência da juventude negra periférica foi o maior motivo de criação do projeto. O Instituto Ekloos e o Instituto Coca-Cola Brasil têm experiência no desenvolvimento de lideranças em áreas periféricas e sabem o poder que o conhecimento tem para possibilitar que novas lideranças surjam para defender direitos e criar soluções de transformação social inovadoras.

Sobre o Instituto Ekloos

Atuando desde 2007 com o objetivo de apoiar outras organizações a se estruturarem e aperfeiçoarem seus processos para gerar mais impacto social, o Instituto Ekloos é pioneiro no modelo de Aceleradora Social, sendo a primeira a trabalhar com organizações sem fins lucrativos. Hoje, a Ekloos é a maior aceleradora social do Brasil, já tendo acelerado mais de 600 iniciativas de impacto social. Além da aceleração de iniciativas de impacto, o Instituto Ekloos também trabalha com as áreas de Responsabilidade Social de empresas, fundações e institutos, definindo estratégias de responsabilidade social e multiplicando o investimento através da gestão de iniciativas inovadoras.

Sobre o Instituto Coca-Cola Brasil

Criado há 20 anos, o Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB) tem como missão contribuir para mudar vidas em larga escala, potencializada por seus parceiros e pelo Sistema Coca-Cola. Para cumprir com seu compromisso, o ICCB investe na geração de oportunidades econômicas e tem a diversidade como um valor transversal. Através do Coletivo Jovem, o Instituto atua, há mais de 10 anos, na capacitação, valorização da autoestima e conexão com oportunidades de emprego para jovens moradores de comunidades urbanas de baixa renda no país, podendo ser considerado um dos programas de empregabilidade de jovens com maior escala no país. O trabalho do Instituto com sua rede de parceiros já ajudou a impactar mais de 400 mil pessoas.