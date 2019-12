Programa para gestores de Saúde deve chegar a todos os estados em 2020

PUBLICIDADE 

O ministério da Saúde anunciou que o projeto intinerante que promove palestras e cursos para gestores deve percorrer todos os estados em 2020. O projeto que estava em andamento desde setembro deste ano, já foi levado para os estados de Alagoas, Roraima, Piauí e Ceará.

Segundo a nota divulgada pelo ministério, o objetivo é descentralizar o treinamento dos gestores e profissionais da saúde que não estão próximos da capital.

O programa também apresenta aos servidores as iniciativas mais modernas do ministério. Programas estratégicos como o Conecte SUS, que informatiza o atendimento na rede pública e o movimento Vacina Brasil, que visa aumentar a cobertura vacinal de doenças consideradas erradicadas no país.