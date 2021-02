Profissionais da área de tecnologia poderão faltar no Brasil nos próximos anos

PUBLICIDADE

Um levantamento feito nos últimos meses mostra que o déficit de profissionais da área de tecnologia pode atingir 5,7 milhões de vagas abertas ou preenchidas por pessoas sem competência esperada até 2030. A pesquisa foi feita pela Korn Ferry, que chegou a conclusão de que pode faltar estes profissionais capacitados em vários setores.

E em um mundo cada vez mais conectado, aprender programação é tendência, especialmente para crianças e adolescentes. Já não é surpresa que a garotada consiga de forma rápida e precoce manusear smartphone, tablet e notebook. Por isso, quanto mais cedo o contato com a linguagem de programação mais fácil, natural e intuitivo será esse aprendizado, habilidade muito importante para o mercado de trabalho no futuro.

De acordo com Tiago Pigatto, especialista em novas tecnologias e coordenador da Simplicode, startup de programação para crianças, a demanda de empresas que precisam de profissionais de tecnologia e de mão de obra especializada deve continuar em crescimento. “O problema é conseguir pessoal suficiente para acompanhar o crescimento do número de vagas. Por isso, é essencial acrescentar essa habilidade desde cedo no mundo dos pequenos. Os benefícios são diversos e as ferramentas também”, afirma Pigatto.

Ainda de acordo com Tiago, atualmente o mercado tem muitas opções para que as crianças aprendam brincando. “O Roblox é um exemplo. Ele é mais indicado para a garotada que gosta de jogar e pode construir seu próprio mundo e ao mesmo tempo aprender programação. Para os mais novos, que estão passando ou acabaram de passar pelo processo de alfabetização, tem o Scratch que é uma plataforma criada pelo MIT onde é possível criar pequenos joguinhos e aprendem a programar. O processo é muito divertido e promove habilidades como raciocínio lógico e resolução de problemas, além da criança adquirir uma habilidade que vai ajudá-la muito no futuro”, ressalta o especialista.