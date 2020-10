Professor da UFRJ é suspeito de tráfico de fósseis no Ceará

PUBLICIDADE

A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (22) uma operação que investiga o tráfico de fósseis em Chapada do Araripe, no Ceará. Um professor é suspeito de integrar o grupo responsável pelo crime.

São cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, sendo 17 no Ceará e dois no Rio de Janeiro. A operação foi batizada de Santana Raptor, em alusão ao gênero de dinossauro encontrado em Chapada do Araripe. A região abriga fósseis de 110 milhões de anos.

Investigações apontam que o esquema ocorre desde 2017. O grupo, composto por trabalhadores de pedreiras, extraía e vendia fósseis ilegalmente. Os itens fazem parte do patrimônio cultural e natural brasileiro e são bens da União.