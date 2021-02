Primeiro lote de insumos para produção de vacinas pela Fiocruz chega neste sábado, diz Saúde

PUBLICIDADE

Natália Cancian

O Ministério da Saúde informou que está prevista para sábado (6) a chegada do primeiro lote de insumos que devem ser usados para produção de vacinas pela Fiocruz. A fundação tem uma parceria com a farmacêutica AstraZeneca para produção, no Brasil, de doses da chamada vacina de Oxford.

Segundo a pasta, o embarque foi confirmado por autoridades chinesas.

A previsão é que o voo saia de Xangai, na China, às 20h35 desta quinta (de acordo com o horário de Brasília, ou 7h35 de sexta no horário local). A chegada é prevista para ocorrer no aeroporto do Galeão, no Rio, às 17h50 de sábado.

Inicialmente, o cronograma da Fiocruz previa a chegada dos insumos ainda em janeiro, o que não ocorreu. O atraso na obtenção dos insumos fez a fundação ter que reavaliar os cronogramas de entrega das vacinas ao Ministério da Saúde.

Atualmente, o acordo da Fiocruz, bancado pelo governo federal, prevê que os lotes de matéria-prima cheguem ao país a cada duas semanas.

Cada remessa deve trazer insumo suficiente para a fabricação de 7,5 milhões de doses da vacina até que um total de 100,4 milhões de unidades possam ser fabricadas no país.

As informações são da Folhapress