Presidente do Google fala como se adaptar às transformações digitais na educação

As novas tecnologias mudaram a forma de aprender, ensinar e se comunicar. A nova realidade, imposta pela pandemia de coronavírus, potencializou ainda mais essa transformação digital no setor educacional. O presidente do Google Brasil, Fabio Coelho, falará sobre a importância dessa inovação nas escolas brasileiras durante a live Educação #EmFamília, que acontecerá nesta quinta-feira, 18 de junho, às 17h.



Durante o bate-papo, o especialista compartilhará as experiências sobre como enfrentar os desafios da digitalização das escolas e do novo normal, baseado em sua trajetória frente à maior empresa de serviços on-line do mundo. A transmissão ao vivo, que estará como chat aberto ao público para perguntas, é gratuita e acontecerá no canal da Conexia Educação no YouTube (www.youtube.com/conexiaeducacao).



“No mundo pós-pandemia, a educação não será mais a mesma. A chamada ‘educação híbrida’, que integra o aprendizado presencial com o on-line, por exemplo, é uma tendência que chegou para ficar”, afirma Sandro Bonás, CEO da Conexia Educação, empresa do Grupo SEB responsável pela transformação digital do setor educacional.



Educação #EmFamília



A Conexia realiza todas as quintas-feiras, às 17h, a live Educação #EmFamília, no canal da marca no YouTube, pelo link www.youtube.com/conexiaeducacao. Especialistas em comportamento, saúde e bem-estar discutem os principais temas de interesse dos pais, responsáveis e profissionais da educação, em meio a pandemia do coronavírus.



Conexia Educação



A Conexia Educação é uma empresa do Grupo SEB, o maior grupo de Educação Básica do Brasil, que nasceu para desenvolver, agora, a educação do futuro. Acreditando que cada aluno é único e tem necessidades individualizadas, utiliza o digital como alavanca para potencializar a aprendizagem e empoderar os alunos e os professores em busca de um trabalho mais colaborativo, contextualizado e baseado em dados. Essa jornada de transformação acontece por meio de um completo ecossistema integrado, entregue por meio das marcas Plataforma AZ de Aprendizagem, Pueri Bilíngue, High Five Bilingual School e My Life Educação Socioemocional. Saiba mais em www.conexia.com br



Website: http://www.conexia com.br



Estadão Conteúdo