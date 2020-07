Presidente do Butantan afirma que vacina pode estar disponível em janeiro

PUBLICIDADE

O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou nesta segunda-feira (20) que a vacina Coronavac, que chegou ao Brasil no início do dia, pode estar disponível aos brasileiros no início de 2021. “Poderemos ter essa vacina disponível no início do próximo ano”, afirmou o médico infectologista.

A vacina é desenvolvida a partir de uma parceria entre o governo de São Paulo e o laboratório chinês Sinovac Biotech. Segundo Covas, inicialmente estão previstas 120 milhões de doses que poderão ser utilizadas para vacinar 60 milhões de brasileiros.

Covas também comentou a respeito da produção da vacina. “A Coronavac utiliza uma tecnologia tradicional já utilizada contra a raiva e contra a dengue. A tecnologia utilizada no desenvolvimento da vacina de Oxford é nova e poderá ser uma evolução na tecnologia de produção de vacina. Mas o processo produtivo deve ser validado por estudos”, afirmou.

Para o médico e professor da USP Esper Kallas, alguns grupos de pessoas devem ser priorizados. “Qualquer vacina que seja provada eficaz é válida, melhor se tivéssemos duas ou três disponíveis. É natural imaginar dois grupos principais como eventuais prioritários para receber a vacina, são eles: pessoas com doenças mais graves e grupos responsáveis pela manutenção do vírus em comunidades”, explicou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE