Prefeitura inicia obras para revitalizar a Lagoa Rodrigo de Freitas

A Prefeitura do Rio deu início ao plano de revitalização da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul da cidade. As ações começaram com as obras de reforma de sete decks nas margens do espelho d’água. Esta é uma das etapas do programa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para restaurar o espaço, um dos cartões postais da cidade.



– Esse projeto faz parte de uma grande força-tarefa que a Prefeitura do Rio criou para a Lagoa. Recolhemos as demandas dos moradores e priorizamos as ações. Começamos pela reforma de sete decks que estavam em péssimo estado, ameaçando a segurança dos frequentadores, seguimos com a recuperação da vegetação do entorno e fecharemos a empreitada com as obras para a despoluição das águas, anunciou o secretário Bernardo Egas, do Meio Ambiente.

As obras de reforma começaram pelo deck que fica na Avenida Borges de Medeiros, próximo ao número 770-804, em frente às quadras de tênis, na altura do clube Monte Líbano. O cronograma de obras se estenderá pelos próximos quatro meses, incluindo a recuperação do deck dos pedalinhos, na Avenida Epitácio Pessoa, próximo ao número 1.011.

Recuperação da vegetação

O programa de revitalização também inclui a recuperação da vegetação do entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, que começará em março. Uma das novidades será a construção de canteiros ao lado dos decks reformados onde serão plantadas espécies de restinga.

Espera-se que no prazo de três meses a 1 ano a floração e a frutificação das plantas possam atrair a fauna de volta ao ambiente. O objetivo é permitir que os canteiros com as plantas de restinga sirvam de ponto de pouso de aves, criando interações da fauna com a floresta do entorno.

A intervenção também fará um controle sobre as espécies exóticas (plantas consideradas estranhas à flora nativa), substituindo aquelas que tiram espaço e função das espécies nativas, e tratando as árvores doentes. Nenhuma árvore grande será removida.

Busca de ligações clandestinas de esgotos

Outra etapa do programa de revitalização é a intensificação da fiscalização na rede de águas pluviais que deságuam na Lagoa, em busca de ligações clandestinas de esgotos. Este trabalho já está sendo desenvolvido em conjunto pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Fundação Rio-Águas, e deverá utilizar robôs para identificar a origem dos despejos irregulares.

Os dois órgãos da Prefeitura do Rio iniciaram, desde janeiro, vistorias nos Rios Rainha e Dos Macacos que atravessam os bairros da Gávea e do Jardim Botânico, para identificar despejos irregulares nesses rios canalizados. Vários condomínios e estabelecimentos comerciais foram multados por conta de despejos irregulares de esgotos no leito desses rios.

Despoluição das águas

A última fase do programa de revitalização será a despoluição das águas da Lagoa, um sonho acalentado há décadas. Para isso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente selecionou o projeto baseado nos estudos do professor Paulo Cesar Rosman, da COPPE/UFRJ.



O processo de despoluição exige o aumento da capacidade de troca de água entre o mar e a Lagoa. Por isso, o projeto prevê a construção de dutos subterrâneos, ligando a Lagoa com o mar, o que aumenta a troca de água e favorece a oxigenação.

O sistema é composto de quatro tubulões subterrâneos, com 2,6 metros de diâmetro, se estendendo até 200 metros, mar adentro, sem utilização de bombas, usando apenas a maré para puxar e empurrar a água. Com a obra finalizada, em 30 dias 90% da água da Lagoa seria trocada.

Ainda em março, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente dará início ao processo para a liberação do início da obra, requerendo o licenciamento junto ao Inea, órgão do Governo do Estado. Simultaneamente, a Coppe vai elaborar o projeto executivo, com o detalhamento das exigências de engenharia para a obra e o custo estimado do empreendimento.

Confira a lista de decks:

Decks 01, 02 e 03

Av. Borges de Medeiros, próximos aos número 1720-1752

Depois do Heliponto e Estacionamento, no sentido Lagoon.

Deck 04

Av. Borges de Medeiros, próximo ao número 770-804

Na altura do Monte Líbano, próximo a 2 quadras de tênis da Lagoa

Deck 05

Av. Epitácio Pessoa, próximo ao número 1005

Entre a quadra de futebol americano e outras 2 quadras de tênis

Deck 06

Av. Epitácio Pessoa, próximo ao número 1011

Deck dos pedalinhos

Deck 07

Av. Epitácio Pessoa, próximo ao número 1015

Próximo ao PNM Catacumba