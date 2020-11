Prefeitura de SP convoca funcionários da educação para curso de protocolos sanitários

PUBLICIDADE

LARISSA TEIXEIRA

SÃO PAULO, SP

Todos os servidores da rede municipal de educação deverão fazer um curso online para receberem os alunos adequadamente quando as todas as aulas presenciais voltarem, o que ainda não tem data. As inscrições começam nesta terça-feira (17).

A formação “Protocolos de Segurança para Volta às Aulas” é gratuita e fornecida pela Prefeitura de São Paulo, sob gestão Bruno Covas (PSDB). Nela, os educadores verão as recomendações de especialistas em saúde, como seguir o distanciamento, organizar ambientes adequadamente, os protocolos de higiene e desinfecção e como informar a comunidade escolar.

O curso tem cinco atividades avaliativas. Para serem aprovados e receber o certificado, é preciso ter frequência de 100% uma nota de, pelo menos, 8.

Os servidores devem se inscrever no site da Faculdade Paulista de Ciências da Saúde a partir das 9h desta terça-feira. As quatro horas de estudo devem ser concluídas até 21 de dezembro. Segundo a Prefeitura, o link para acessar a plataforma foi enviado por e-mail pelas Diretorias Regionais de Educação. 115 mil professores farão o curso.

Apenas as escolas municipais de Ensino Médio já puderam retomar às atividades, conforme os protocolos de saúde para volta às aulas. As outras fases de ensino podem ter atividades extracurriculares e de reforço duas horas por dia, mas ainda não há data para o retorno completo. Isso só deve ser definido após a Prefeitura concluir o censo sorológico, levantamento em que estudantes e professores são testados para a Covid-19 atualmente.

