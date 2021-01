Prefeitura de Nioaque-MS decreta situação de emergência por causa de temporal

PUBLICIDADE

A prefeitura de Nioaque-MS decretou situação de emergência , na tarde dessa terça-feira (19), por conta das fortes chuvas que atingiram a região. O temporal gerou diversos alagamentos em regiões urbanas e rurais do município.

Segundo o decreto, as chuvas já atingem a cidade há cinco dias consecutivos. Foram, aproximadamente, 510 milímetros de chuva, ocasionando enxurradas, alagamentos e inundações em rios e córregos, além de danificação de estradas, pontes e casas.

A prefeitura estima que cerca de 15 famílias ficaram desalojadas e estão abrigadas no ginásio de uma escola municipal, no centro da cidade. O decreto autorizado a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta “ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade”.

O leito do Rio Nioaque subiu nove metros acima do normal, e uma das pontes que dão acesso à cidade precisou ser interditada. Na tarde desta terça (19), uma vaca foi flagrada sendo arrastada pelas águas do Rio Nioaque.