Prefeito que sugeriu tratamento contra covid-19 com ozônio estima gastar R$ 50 mil

A estimativa feita pelo prefeito de Itajaí (SC), Volnei Morastoni, é de gastar cerca de R$ 50 mil para tratar o novo coronavírus com aplicação de ozônio por via retal. Até o momento já foram investidos, com dispensa de licitação, mais de R$ 4,5 milhões para a compra de medicamentos sem eficácia comprovada contra o vírus, como ivermectina e cânfora.

O prefeito explicou que a medida é recomenda para tratamentos de pacientes confirmados para o vírus e para um grupo restrito de pacientes. “Ozônio é baratíssimo. A instalação nós temos, os recursos humanos são as nossas próprias equipes que temos no município. Vamos gastar R$ 40 mil , R$ 50 mil, no máximo, para fazer um estudo desta natureza com uma contribuição sensacional para a saúde pública do Brasil”, afirmou Morastoni.

A cidade, segundo o G1, tem 3.934 diagnosticados com coronavírus e 107 mortes pela doença, segundo o governo estadual. Em Santa Catarina, são mais de 98 mil casos e 1,3 mil pessoas que morreram.