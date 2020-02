Praias do Litoral Norte de São Paulo são atingidas por forte ressaca

PUBLICIDADE 

Forte ressaca marítima atingiu praias do Litoral Norte de São Paulo na tarde do domingo, 23, durante feriado de carnaval, e assustou banhistas e comerciantes e provocou estragos nas regiões afetadas.

Na Praia do Tenório, em Ubatuba, vídeos feitos por banhistas mostraram cadeiras, barracas, pertences pessoais de banhistas e quiosques sendo atingidos pela água. Muita correria e gritaria, em razão do susto provocado. As ondas atingiram 3,5 metros, segundo relatos.

Na sexta-feira, 21, a Defesa Civil de São Paulo alertou que em razão do avanço da frente fria de sábado, 22, até terça-feira, 25, a previsão seria de alto volume de chuva com risco de deslizamentos e desabamentos, na Região Metropolitana de São Paulo, região de Campinas, Litoral Norte, Vale do Paraíba e Baixada Santista.

Segundo a Climatempo, a passagem de um grande ciclone extratropical pela costa do Uruguai e do Rio Grande do Sul deixou o mar agitado e gerou grandes ondas que se espalharam pela costa do Sul e do Sudeste do Brasil no fim de semana de carnaval.

Durante a sexta-feira, o mar começou a ficar agitado no litoral do Rio Grande do Sul e do sul de Santa Catarina.

No fim de semana, as grandes ondas se espalharam pelo litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro.

A Climatempo já havia informado que haveria risco de ressaca no litoral da Região Sudeste, no litoral de São Paulo e no Rio de Janeiro, até a região do Cabo de São Tomé.