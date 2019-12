Praias do litoral brasileiro têm piora na qualidade da água 

PUBLICIDADE 

A balneabilidade das praia brasileiras registrou piora pelo segundo ano seguido. 33 % dos 1.287 pontos de medição da qualidade da água no litoral brasileiro foram considerados ruins ou péssimos, sendo assim, ficaram impróprios em mais de 25% das medições entre novembro de 2019 e outubro de 2019.

Entre as regiões mais afetadas, está o Nordeste, que mais puxou a piora, apesar da medição analisar apenas a presença de coliformes fecais e não ter interferência com o óleo que chegou à costa no começo do segundo semestre.

Para fazer a avaliação anual, foi usado o método adotado pela Cetesb (órgão ambiental de São Paulo), que classifica as praias a partir dos testes semanais. Praias de 14 estados foram apuradas no período de 12 meses.

Amapá e Piauí ficaram de fora pois não mede a qualidade da água. O Pará não informou dados.