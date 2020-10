Porto Alegre retoma aulas presenciais na próxima segunda

PUBLICIDADE

PAULA SPERB

PORTO ALEGRE, RS

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou que as aulas presenciais serão retomadas na próxima segunda-feira (5). Voltarão os alunos do ensino infantil, terceiro ano do ensino médio, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e profissionalizantes.

A volta às aulas está autorizada tanto para a educação pública como a privada. De acordo com a prefeitura, mesmo com as escolas reabertas, “a decisão de levar ou não os alunos será das famílias”.

O decreto assinado pelo prefeito Nelson Marchezan Jr. (PSDB) determina que, no ensino infantil, a lotação das turmas não pode passar de 15 alunos. Mesas e cadeiras devem ficar a 1,5 m de distância umas das outras. Em locais de alimentação coletiva ou com necessidade de retirada da máscara, a distância deve ser de 2 m.

O decreto orienta que diante de “dois casos positivos em uma sala de aula”, as aulas presenciais da turma sejam suspensas por dez dias.

A rede estadual já convocou os professores do Ensino Médio e Técnico para retorno no dia 5. As aulas das escolas estaduais para estes níveis devem ser retomadas, porém, no dia 13.

As informações são da FolhaPress