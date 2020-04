População se divide entre isolamento e volta ao trabalho

PUBLICIDADE 

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha mostra que a população está dividida entre isolamento social e retorno ao trabalho. O levantamento foi publicado no site do jornal “Folha de S.Paulo” na madrugada desta quarta-feira (29).

Os números mostram empate técnico: 52% das pessoas apoiam o isolamento social, enquanto 46% querem a volta ao trabalho daqueles fora do grupo de risco.

O número de apoiadores do isolamento caiu. No início de abril, era de 60%; no dia 17, 56%.

Em contrapartida, agora mais pessoas defendem a volta ao trabalho. No início de abril, era 37%; no dia 17, 41%.

Também é maior o índice de brasileiros que acham que a população está menos preocupada com o vírus do que deveria. Passou de 44% em março para 56% agora.