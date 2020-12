Policial é filmado ao apontar arma para o rosto de outro PM

PUBLICIDADE

Um vídeo gravado nesta sexta-feira (04) registra o momento em que dois policiais militarares discutem na rua Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. Durante a gravação, um dos agentes chegar a apontar uma em direção ao rosto do colega de serviço. O motivo da briga teria sido a troca de turno do almoço. As informações são do G1.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que os dois policiais foram afastados, sendo que o agente que apontou a arma foi preso em flagrante sob as acusações de crime militar e violência contra superior qualificada devido a utilização da arma

A Policia Militar se manifestou por meio de nota, confira abaixo:

“A Polícia Militar esclarece que classifica como gravíssima e repulsiva a ocorrência do início da tarde desta sexta-feira (4), na região de Santa Ifigênia, no centro da Capital, onde um policial ameaça outro com arma em punho, em via pública. A atitude viola frontalmente os valores fundamentais da Instituição, especialmente a disciplina, a hierarquia, o profissionalismo, a honra e a dignidade humana, exigindo assim punições severas, na medida de sua gravidade. Por se tratar de crime militar, todas as circunstâncias em que os fatos se deram estão sendo apuradas pela autoridade competente, em sede de polícia judiciária militar. O autor da ameaça foi preso em flagrante delito pelo crime de ameaça (artigo 223 do Código Penal Militar) e violência contra superior qualificada pelo uso de arma (artigo 157 do Código Penal Militar) e será conduzido ao Presídio Militar Romão Gomes”.