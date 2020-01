Polícia prende primeiro foragido de presídio paraguaio

PUBLICIDADE 

O Departamento de Operações de Fronteira prendeu, na manhã desta segunda-feira (20), um dos 73 foragidos do presídio de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, que faz divisa com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O homem foi encontrado no assentamento Itamarati, a 49 km da cidade sul-matogrossense.

76 pessoas fugiram do presídio na madrugada de domingo (19). Dentre os fugitivos, estão estão membros do Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores facções criminosas do país.

Nesta segunda (20), o Ministério de Justiça e Segurança Pública ordenou que seja feito reforço de policiamento com helicópteros e barreiras na região. Apesar disso, a pasta afirma que “brasileiros e paraguaios continuam podendo ir e vir”, assegurando a liberdade dos cidadãos. “Isso é chamado pela polícia de bloqueio, mas a fronteira não está fechada no MS”.

Um dos fugitivos, segundo o governo paraguaio, é David Timóteo Ferreira, considerado o líder do PCC dentro do sistema penitenciário do Paraguai. Outros seis são tidos como matadores de aluguel ligados ao tráfico. Eles ainda estão foragidos.