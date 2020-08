Polícia prende filhos e neta de Flordelis. Deputada é apontada como mandante de crime

PUBLICIDADE

Uma operação da Polícia Civil do RJ e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) prendeu, na manhã desta segunda-feira (24), seis filhos e uma neta da deputada federal Flordelis (PSD-RJ). Flordelis é tida como a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, executado com mais de 30 tiros em junho de 2019.

Além dos parentes de Flordelis, um ex-policial militar e a companheira dele também foram presos. São cumpridos ainda seis mandados de busca e apreensão. A deputada não pode ser presa por causa da imunidade parlamentar.

O inquérito policial concluiu que o pastor foi morto por questões financeiras. Anderson controlava todo o dinheiro da igreja de Flordelis. A deputada, que, para a polícia, mandou matar o marido, vai responder por homicídio triplamente qualificado (por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima), associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e tentativa de homicídio.

Ao todo, os denunciados por conta da morte são:

Flordelis dos Santos de Souza: denunciada por homicídio triplamente qualificado; tentativa de homicídio duplamente qualificado; associação criminosa majorada; uso de documento ideologicamente falso e falsidade ideológica.

denunciada por homicídio triplamente qualificado; tentativa de homicídio duplamente qualificado; associação criminosa majorada; uso de documento ideologicamente falso e falsidade ideológica. Marzy Teixeira da Silva (filha adotiva): denunciada por homicídio triplamente qualificado; tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa majorada.

denunciada por homicídio triplamente qualificado; tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa majorada. Simone dos Santos Rodrigues (filha biológica): denunciada por homicídio triplamente qualificado; tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa majorada.

denunciada por homicídio triplamente qualificado; tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa majorada. André Luiz de Oliveira (filho adotivo): denunciado por homicídio triplamente qualificado; tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa majorada.

denunciado por homicídio triplamente qualificado; tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa majorada. Carlos Ubiraci Francisco Silva (filho adotivo): denunciado por homicídio triplamente qualificado.

denunciado por homicídio triplamente qualificado. Adriano dos Santos (filho biológico): denunciado por associação criminosa e uso de documento falso.

denunciado por associação criminosa e uso de documento falso. Flavio dos Santos Rodrigues (filho biológico): denunciado por associação criminosa e uso de documento ideologicamente falso.

denunciado por associação criminosa e uso de documento ideologicamente falso. Lucas Cezar dos Santos (filho adotivo): denunciado por associação criminosa.

denunciado por associação criminosa. Rayane dos Santos Oliveira (neta): denunciada por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa majorada.

denunciada por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa majorada. Marcos Siqueira (ex-policial): denunciado por associação criminosa e uso de documento falso.

denunciado por associação criminosa e uso de documento falso. Andreia Santos Maia (mulher do ex-policial): denunciada por associação criminosa e uso de documento falso.