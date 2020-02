Polícia faz buscas por arma utilizada na morte de Marielle e Anderson

PUBLICIDADE 

Na manhã desta quarta-feira (12) agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro e policiais fizeram buscas no sistema de esgoto de um condomínio no Anil, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, pela arma utilizada no assassinato de Marielle Franco e o motorista, Anderson Gomes, assassinados em março de 2018.

As buscas ficaram sob responsabilidade da Divisão de Homicídios da Capital, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Mergulhadores inspecionaram 27 cisternas, mas a arma não foi encontrada.

Segundo o G1, foram apreendidas munições, carregadores de pistola e um carro de luxo para verificação. Com isso, foi instaurado procedimento para apurar a propriedade do material e fazer perícia no veículo.

Em outubro de 2019, Josinaldo Freitas foi preso suspeito de dificultar as investigações após jogar armas no mar. As armas pertenciam a Ronnie Lessa, que é apontado como o assassino de Marielle e Anderson. A polícia investiga se a arma usada no atentado também foi descartada.