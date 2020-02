PUBLICIDADE 

A Polícia Civil deflagrou nesta segunda-feira (3) uma operação contra membros de uma facção criminosa no Estado do Tocantins. Os suspeitos teriam escrito cartas de ameaça de morte a juízes.

São cumpridos 29 mandados de prisão e 29 de busca e apreensão, em oito cidades do Tocantins (Palmas, Paraíso, Guaraí, Tocantinópolis, Colinas, Oliveira de Fátima, Arraias e Nova Rosalândia). Os policiais também atuam em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A respeito das cartas, as investigações apontaram que uma delas fala em recrutar um adolescente para assassinar um juiz de Palmas-TO. No dia 18 de janeiro de 2018, o documento escrito à mão foi encontrado na Casa de Prisão Provisória de Palmas.

“O criminoso responsável pela confecção do bilhete deixa claro aos seus destinatários que um adolescente de outro estado seria recrutado para execução do ‘serviço’”, disse o delegado Eduardo Menezes, responsável pela operação Praetorium.

Até a última atualização, 25 pessoas já haviam sido presas.