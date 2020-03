Polícia captura homem que deixou isolamento por coronavírus

PUBLICIDADE 

A Polícia capturou um homem que estava em quarentena, após ele deixar a residência onde seguia em isolamento por coronavírus. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (17), em Trancoso, na Bahia.

As autoridades informaram que receberam uma denúncia do homem com coronavírus, que tinha deixado o confinamento sem autorização da Vigilância Sanitária. A cidade baiana possui três casos de infectados por Covid-19 confirmados.

De acordo com a polícia, o homem saiu dirigindo um carro sem destino definido. Uma guarnição interceptou o veículo, na BA-001, próximo a Arraial D’Ajuda, a cerca de 28 km de Trancoso.

O homem, que não teve sua identidade revelada, foi detido e conduzido ao local onde se encontrava isolado. Durante a diligência, os policiais militares tomaram todas as medidas necessárias e recomendadas para evitar um eventual contágio, inclusive, utilizando se de luvas, máscaras de proteção, sem contato físico, nem aproximação do suspeito de contaminação.

Segundo o artigo 132 do Código Penal, que se trata de expor a vida ou saúde de outra pessoa a perigo direto e iminente, tal atitude do homem pode ser considerada crime com pena de detenção de três meses a um ano.