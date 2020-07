PM dá aulas em troca de doações de alimentos para famílias carentes

PUBLICIDADE

O policial militar e investidor Weberton Gomes, de 31 anos, decidiu inovar após a chegada da pandemia do novo coronavírus. Antes, ele dava cursos particulares sobre investimentos no mercado financeiro por R$ 1,2 mil por aluno. Agora, ele segue dando aulas, mas em troca de doações de alimentos.

O objetivo é entregar os alimentos a famílias carentes de Mineiros-GO. Com o apoio dos alunos, o PM já entregou 20 cestas básicas para famílias carentes de Mineiros, no sudoeste de Goiás.

“O prazer de fazer isso foi inigualável, a cada doação que a gente fez foi possível ver a humildade e a gratidão das pessoas, é fantástico”, conta Weberson, ao site G1.

O PM cobra R$ 10 por pessoa para conseguir comprar cestas básicas e doar a quem precisa. Os s alunos gostaram tanto da iniciativa que, mesmo após o término das aulas, decidiram permanecer no grupo. “Eu vou continuar com as aulas por mais alguns meses e, assim, de forma mensal, cada um vai contribuir para a compra de mais cestas básicas”, diz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Mais de 100 pessoas entraram no grupo para participar das aulas. Conversei com os alunos e todos aderiram à ideia. Assim, conseguimos comprar 20 cestas, pois cada um conseguiu doar cerca de R$ 10.”

Cursos e qualificação

Segundo o PM, com dicas sobre como operar no mercado financeiro, o curso ainda ajuda pessoas que estão buscando complementar a renda durante o período de pandemia. Ele conta que alunos de todo o país acompanham as aulas.

“Invisto no mercado financeiro há 1 ano e meio, quase 2. Tenho um escritório que opera na área, busquei isso para complementar a renda. É necessário sempre estar aprendendo e se qualificando, é uma atividade complexa, mas que vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil”, relata.