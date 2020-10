Planta de biogás ‘é a primeira de muitas num futuro próximo’, diz ministro

PUBLICIDADE

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou esperar que a planta de biogás da Raízen, inaugurada nesta sexta-feira, 16, em Guariba (SP), seja “a primeira de muitas outras que serão construídas num futuro próximo”. “A partir dos instrumentos que estabelecemos com a nova política de biocombustíveis e, já afirmamos isso, com o RenovaBio, tenho essa convicção”, afirmou.

Albuquerque disse que a descarbonização da matriz energética global é “um dos principais desafios do nosso tempo”, mas que os combustíveis fósseis continuam com forte peso em todo o mundo, ao contrário do Brasil. “O Brasil é reconhecido por possuir uma das matrizes energéticas elétricas mais limpas do mundo. Temos historicamente, participação diversificada das fontes limpas na energia”, declarou.

O ministro destacou as vantagens ambientais do biometano, que “reduz em 96% o gás carbônico” e tem impacto positivo para a qualidade do ar e a saúde pública.

Estadão Conteúdo