PF tenta impedir expansão do PCC no Rio

A Polícia Federal realiza nesta terça-feira (25) uma operação contra o Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo investigações, iniciadas no fim de 2018, a facção tenta se consolidar no Rio de Janeiro.

Líderes dessa facção tinham um plano de se aliar com outros grupos criminosos. Eles já atuam no Rio, mas a PF tenta evitar a expansão. Mesmo presas, muitas das lideranças, continuam controlando as atividades criminosas de dentro de presídios do Rio e de outros estados, com o uso de aplicativos.

Foram expedidos pela 2ª Vara Criminal de Bangu, no Rio de Janeiro, 27 mandados de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão. Eles são cumpridos nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul.

Os presos serão investigados por participação em organização criminosa e tráfico de drogas e armas.