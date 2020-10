PF realiza operação de combate ao trabalho escravo em RS

PUBLICIDADE

A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (29) a operação Alforria. Trata-se de uma ação de combate ao trabalho escravo no estado do Rio de Grande do Sul. Segundo investigações, três cidadãos venezuelanos estariam trabalhando em condições análogas a escravo.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nos municípios de Dois Irmãos e Morro Reuter. Estabelecimentos estão sendo fiscalizados por auditores-fiscais do trabalho.

A investigação iniciou a partir de informações repassadas pelo Centro de Apoio e Pastoral do Migrante (CAMI), indicando que um cidadão da Venezuela estaria sendo submetido a trabalhos forçados e à jornada exaustiva.

Diligências realizadas possibilitaram a localização do imigrante, que prestou depoimento à Polícia Federal, confirmou as informações, relatou ter sofrido ameaças e agressões, além de não receber salário. Ele também indicou mais duas possíveis vítimas, também venezuelanas.

A ação realizada tem por objetivo a coleta de provas para a instrução do inquérito policial, a identificação de outras vítimas, o resgate de trabalhadores e a autuação administrativa do proprietário do local.