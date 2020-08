PF realiza megaoperação contra o PCC

PUBLICIDADE

A Polícia Federal realiza, nesta segunda-feira (31), uma megaoperação contra o Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa que teve origem no estado de São Paulo.

Estão sendo cumpridos 422 mandados de prisão em 19 estados.

As autoridades de vários estados do país e do Distrito Federal já sinalizaram que o PCC tem tentado se infiltrar em outras unidades além de São Paulo. No DF, segundo a Polícia Civil (PCDF), a facção estava alugando imóveis em áreas nobres, como Lago Sul e Lago Norte.

Como o poder aquisitivo dos membros da facção é alto, eles optavam pelas RAs mais nobres porque tendem a ter menos policiamento. Além disso, Lago Sul e Lago Norte são duas regiões próximas da Papuda, onde está preso o líder do grupo, Marcos Willians Herbas Camacho (Marcola).

