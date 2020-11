PF mira servidor da Receita suspeito de lavagem de dinheiro

PUBLICIDADE

A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (11) a operação Coletor. A ação tem por objetivo reunir provas sobre um possível crime de lavagem de dinheiro. O principal alvo é um servidor aposentado da Receita Federal.

O suspeito é investigado pelos crimes de enriquecimento ilícito, improbidade administrativa, corrupção passiva e sonegação fiscal. Segundo investigações, o esquema envolvia um sistema de lavagem de dinheiro construído com o uso de 52 empresas, todas com atuação preponderante no ramo imobiliário.