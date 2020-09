PF mira grupo que beneficiava proprietários rurais através de sistemas do Ibama

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (15), a Polícia Federal faz uma operação contra um grupo suspeito de invadir o sistema do Ibama para beneficiar grandes proprietários rurais. Foram expedidos 48 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão.

De acordo com as investigações, o grupo usava dados de servidores do órgão para adentrar o sistema e fazer alterações indevidas. Foram constatados 122 desembargos irregulares em nome 54 pessoas físicas ou jurídicas, com prejuízo para a União estimado em R$150 milhões.

De início, os policiais federais identificaram uma quadrilha já investigada pela PF no estado de Goiás, com conexão com diversas fraudes ocorridas em todo o Brasil. Os principais beneficiados são propriedades rurais localizadas nos estados do Pará e do Mato Grosso. Essas fazendas têm como sócios pessoas físicas e jurídicas de diversos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Desta forma, a operação tem por objetivo a coleta de mais provas e dados acerca das fraudes, inclusive identificação de intermediários entre os falsários e beneficiários, inclusive com auxílio de servidores públicos.

As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal do Distrito Federal e cumpridas em 29 cidades de 9 estados da Federação (Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal). Houve colaboração de informações de inteligência entre o Ibama e PF para levantamento dos fraudadores, beneficiários e suposto envolvimento de outros intermediários e servidores públicos.