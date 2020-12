PF mira ex-secretário da Casa Civil do Ceará

PUBLICIDADE

A Polícia Federal realiza, nesta quinta-feira (3), a operação Onzenário. As investigações apuram fraudes em consignados durante longo período. O ex-secretário da Casa Civil do estado do Ceará, Arialdo Pinho, é o principal alvo.

Segundo a PF, entre 2008 e 2014, apurou-se ilegalidades em operações de crédito consignadas em folha de servidores do Estado do Ceará. No período, foi registrado um fluxo intenso de valores obtidos dos funcionários, que estariam agindo em conluio. Os valores eram investidos em compras de imóveis, simulação de cotas de sociedade empresarial e aplicações.

Indícios mostram que Arialdo Pinho, então secretário da Casa Civil, teria participado dos crimes. Um genro de Arialdo, à época gestor de uma das empresas envolvidas, também é suspeito. A empresa em questão movimentou mais de R$ 600 milhões no período.

Agentes públicos estaduais, ex-gestores de instituições financeiras e empresários são suspeitos de atuar nas práticas criminosas. Nesta quinta (3), policiais federais cumprem quatro mandados de prisão temporária, 26 mandados de busca e apreensão no Ceará, São Paulo (SP) e Salvador (BA) e bloqueio de valores em contas dos investigados.

A defesa de Arialdo Pinho não foi localizada para comentar o caso.