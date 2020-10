PF inicia investigação para capturar foragido do PCC

PUBLICIDADE

A Polícia Federal iniciou investigações para recapturar o membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), André Oliveira Macedo. O traficante está foragido desde o último sábado (10), quando recebeu um habeas corpus do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello.

Órgãos de segurança internacionais e polícias de países da América do Sul auxiliam a PF nas investigações. As imagens de câmeras de segurança de aeroportos deixam uma pista de que André do Rap ainda não saiu do Brasil.

De acordo com o portal UOL, André do Rap teria ido de carro até Maringá, onde teria pego um avião particular até o Paraguai. O Ministério Público de São Paulo nega essa informação, mas o aeroporto privado de Maringá está sendo investigado pelas autoridades.

O advogado de André não quis se manifestar.