PF faz operação no Rio contra abuso sexual infantil

PUBLICIDADE

Com o apoio da Interpol, a Polícia Federal realiza, nesta terça-feira (8), uma operação de combate ao abuso sexual infantil e contra a divulgação de material pornográfico de crianças. São cumpridos mandados de busca e apreensão no estado do Rio de Janeiro.

A operação, batizada de A Caçada, apurou que brasileiros enviaram conteúdos pornográficos envolvendo crianças para IPs registrados em Roma, na Itália. Por isso, a Interpol apoia a ação da PF.

Investigações apontam que existe uma rede de distribuição deste tipo de conteúdo para indivíduos de diversos países. Nos arquivos, constam cenas de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes.

Agentes que foram às ruas nesta terça (8) colherão notebooks, HDs externos e celulares. Os itens serão periciados para que as investigações tenham continuidade. Durante o cumprimento das ordens judiciais, uma pessoa foi presa em flagrante.