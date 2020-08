PF faz nova operação contra fraudes nos Correios

PUBLICIDADE

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (4), mais uma operação de combate a fraudes nos Correios. A ação visa desarticular um grupo que reduzia valores para a postagem de cartas comerciais.

No esquema, cargas eram distribuídas no fluxo postal sem faturamento ou com faturamento muito inferior ao devido, provocando prejuízos à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. De acordo com a PF, o esquema criminoso causou um prejuízo ao patrimônio público estimado em R$ 94 milhões.

O esquema conta com a participação de sete funcionários dos Correios e de um empresário titular de agências franqueadas da estatal. Nesta terça (4), são cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro para dar prosseguimento às investigações.

Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça mandou afastar funcionários dos Correios de suas funções e medidas cautelares que determinam aos investigados restrições ao direito de ir e vir, bem como o compromisso de comparecimento a todos os atos do inquérito policial e de eventual processo criminal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE