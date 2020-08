PF faz megaoperação contra tráfico de drogas no DF e em 12 estados

PUBLICIDADE

A Polícia Federal realiza, nesta terça-feira (18), uma megaoperação contra o tráfico de drogas em todo o país. São cumpridos 50 mandados de prisão e 139 de busca e apreensão no Distrito Federal e em 12 estados.

Das 50 prisões, 20 são preventivas e 30 temporárias. Uma peça-chave para a operação é um traficante que chegou a ficar foragido da Justiça por 10 anos. Romilton Queiroz Hosi, que chegou a ser procurado pela National Crime Agency (NCA), do Reino Unido, foi preso em Jundiaí-SP em março de 2019.

Já em relação aos mandados de busca e apreensão, agentes devem apreender, nesta terça (18), sete aviões, cinco helicópteros, 42 caminhões e 35 imóveis urbanos e rurais. Também foi determinado o bloqueio de R$ 100 milhões, ao todo.

As investigações tiveram início há dois anos, em Pernambuco. Segundo a PF, um grupo exportava toneladas de cocaína para a Europa através dos portos brasileiros, especialmente pelo Porto de Natal-RN. Entre março e julho deste ano, 1,5 tonelada da droga foi apreendida.

Cerca de 600 policiais atuam na operação. A ação ocorre nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e no Distrito Federal.