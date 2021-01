PF e PRF realizam operação para combate às drogas no Rio Grande do Norte

PUBLICIDADE

Em parceria com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Receita Federal e a Marinha do Brasil, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal deflagraram a Operação Concórdia para combater o tráfico de drogas na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte (RN).

Aproximadamente, 230 policiais e agentes públicos participam da operação integrada, que tem como objetivo a repressão a crimes como tráfico de drogas e armas, porte ilegal de arma de fogo, contrabando, receptação de bens, além do cumprimento de mandados de prisão.

As ações ostensivas coordenadas, baseadas em inteligência, se concentram no porto e no aeroporto interacional de Natal-RN, bem como em rodovias federais, zonas costeiras e rios navegáveis da região, observadas as atribuições de cada instituição. Uma das ações ocorre na Comunidade do “Mosquito”, região com alto índice de criminalidade e situada em ponto estratégico desta capital.

Com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública