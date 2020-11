PF cumpre mandado de busca e apreensão no escritório de Agenor Neto em Iguatu

PUBLICIDADE

A polícia federal cumpriu nessa sexta-feira (13), mandado de busca e apreensão no escritório de Kaoma Pereira Silva, em Iguatu, no Ceará. O local é conhecido como Escritório do Crime.

Além do local, a PF também esteve na residência do candidato a prefeito e deputado estadual, Agenor Neto, realizando parte da operação. A ordem foi dada pelo juiz Eduardo André Dantas.Agenor e Kaoma são investigados por crime no município cearense.

Vejam os vídeos e as imagens da operação de busca e apreensão executada pela PF. As Suspeitas graves são de compra de votos entre outros crimes.