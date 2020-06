PF cumpre 8 mandados de busca e apreensão e investiga saques indevidos de Auxílio Emergencial

PUBLICIDADE

Para combater fraudes relativas a saques indevidos do programa Auxílio Emergencial, a Polícia Federal, com o apoio da Caixa Econômica Federal e da Polícia Militar deflagrou a Operação Covideiros, em referência à Covid-19, nesta quarta-feira (10). A diligencia tem foco, em especial, na zona leste de São Paulo.

Foram mobilizados 40 policiais federais, além de 40 policias militares e 14 empregados da Caixa para a ação. Ao todo estão sendo cumpridos 8 mandados de busca e apreensão (sendo 5 em São Paulo/SP, 1 em Morrinho/CE, 1 em Quixeré/CE e 1 em Russas/CE) e 2 mandados de prisão temporária (todos em São Paulo/SP). Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara criminal da Justiça Federal de São Paulo/SP. As equipes também estão realizando um monitoramento estratégico, em tempo real, de salas de autoatendimento de agências da Caixa

A organização criminosa atua a partir da clonagem dos cartões dos beneficiários. A clonagem dos catões ocorre em casas lotéricas localizadas no Ceará. Após isso, os fraudadores modificam os dados dos cartões clonados para o estado de São Paulo, com senhas recadastradas em lotéricas da cidade. Os funcionários dessas casas lotéricas são recebem instruções remotamente e recebem parte dos lucros gerados com as fraudes.

Após aplicar o golpe, os fraudadores têm acesso a saques ambicionados e evitam que o real cadastrado usufrua do valor do benefício. Ao final, alguém escolhido pela organização vai até uma agência bancária, com inúmeros cartões clonados, e em horários de pouca movimentação, para realizar os saques e tentativas de saques com os cartões clonados.

Os investigados responderão por furto qualificado e associação criminosa, podendo pegar até 11 anos de reclusão.