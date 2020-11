PF combate corrupção na OAB de São Paulo

PUBLICIDADE

No início da manhã desta terça-feira (17) foi deflagrada a Operação Biltre. Com isso, a Polícia Federal (PF) tem como objetivo apurar crimes de corrupção praticados na Secional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em São Paulo.

Em setembro deste ano, um advogado informou ter sido vítima de um empresário e dois colegas (um deles membro do Conselho Secional), dando início às investigações. A PF, então, concluí a veracidade dos fatos apresentados por ele.

As investigações indicam que o grupo pediu propina de R$ 250 mil para atuar junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-SP com o objetivo de encerrar processos disciplinares e retirá-los de pauta no órgão.

A PF cumpriu, então, quatro mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Guarulhos. Eles poderão responder por associação criminosa ou organização criminosa e corrupção passiva.