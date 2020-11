PF bloqueia mais de R$ 20 mi em bens de grupo suspeito de tráfico internacional

PUBLICIDADE

A Polícia Federal bloqueou R$ 20 milhões em bens de um grupo suspeito de tráfico internacional de drogas. Entre os itens, estão 110 imóveis e dezenas de veículos de luxo. Além disso, 111 contas de pessoas físicas e jurídicas foram bloqueadas.

A ação é vinculada a mais uma fase da operação Antracnose, que visa combater o narcotráfico no país e a lavagem de dinheiro decorrente do tráfico. Nesta quinta-feira (5), são cumpridos 35 mandados de prisão preventiva e 39 de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná.

O grupo criminoso alvo da operação desta quarta (5) estava estabelecido no Vale do Sinos, no RS. Durante investigações, a PF apurou que foram importadas quatro toneladas de cocaína do Paraguai para o Rio Grande do Sul.

A PF contou com ajuda internacional na operação. A parceria resultou na prisão de um dos maiores líderes do tráfico de drogas no RS. O suspeito estava no Paraguai.