PF apura fraudes em compra de testes de covid-19 em Teresina

A Polícia Federal apura fraudes em compra de testes de detecção da covid-19 pela Fundação Municipal de Saúde (FMS), órgão ligado à Prefeitura de Teresina. Investigações apontam que a quantidade comprada não bate com os testes recebidos. Além disso, estaria havendo um lucro ‘excessivo’ de aproximadamente R$ 4,5 milhões.

Desde março, a FMS firmou contratos emergenciais com duas empresas fornecedoras de testes e de EPIs. Os itens foram custeados com recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e Ministério da Saúde MS e totalizam, em valores empenhados até julho, R$ 17 milhões (R$ 17.427.171,53).

Além disso, a PF aponta alterações na especificação de produtos e lucro de até 419%, considerado excessivo e injustificável. Estima que o lucro bruto obtido tenha sido de aproximadamente R$ 4,5 milhões, “valor suficiente para a construção de um hospital completo de campanha”, afirma a corporação.

São cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. 50 policiais atuam na operação, batizada de Caligo. A FMS e a Prefeitura de Teresina não haviam se manifestado até a última atualização desta matéria.