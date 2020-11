PF apura fraudes em compra de equipamentos hospitalares em MG

PUBLICIDADE

A Polícia Federal realiza nesta sexta-feira (20) uma operação para apurar fraudes na compra de equipamentos hospitalares por parte da Prefeitura de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais.

Segundo investigações, usou-se empresas “laranja” para contrato com a prefeitura, com o objetivo de superfaturar os valores. A principal empresa investigada teria vendido dois ventiladores e alugado outros dez para a Prefeitura. O preço de seis meses do aluguel, no entanto, supera o valor definido para a compra.

Suspeita-se ainda que parte do material não tenha sido entregue. O prejuízo é de, no mínimo, R$ 414 mil.

Mandados

Agentes da PF cumprem nove mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte-MG, São José da Lapa-MG e Confins-MG. Também serão bloqueados bens e valores em nome dos investigados. A operação foi batizada de Vácuo.