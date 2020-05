Pezão e empresários são alvo de operação que investiga lavagem de dinheiro

PUBLICIDADE 

Na manhã desta sexta-feira (29), a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) iniciaram a Operação Cerco que tem, entro os alvos, o ex-governador Luiz Fernando Pezão e empresários.

Todos eles estão sendo investigados desde a Lava Jato, iniciada em 2018. A força-tarefa responsável pela operação afirma ter encontrado grande movimentação de dinheiro suspeita em nove empresas que pertencem aos investigados.

Os investigados integraram o consórcio que ganhou a instalação da iluminação no Arco Metropolitano do RJ. As empresas do grupo de empresários também são suspeitos de fraudar pregões em diversas secretarias do RJ para fornecimento de resma de folhas A4. De acordo com o G1, Pezão tem 26 mandados de busca e apreensão contra si.