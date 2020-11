Petrobras eleva oferta de diesel com baixo teor de enxofre

PUBLICIDADE

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 16, que está aumentando a oferta ao mercado de diesel S-10, com baixo teor de enxofre, em linha com a estratégia de produzir combustíveis mais sustentáveis. Em nota, a empresa diz que a venda do produto corresponde à metade das vendas totais de diesel da companhia, um crescimento de 131% nos últimos três anos (outubro de 2017 a outubro de 2020).

Em outubro, informa a estatal, a produção do diesel S-10 bateu recorde pelo quinto mês consecutivo e o volume vendido alcançou a marca de 2,01 milhões de m³, enquanto as vendas totais de diesel ficaram na ordem de 4,0 milhões m³. Além de corresponder ao aumento da demanda por derivados de baixo teor de enxofre, os números refletem,segundo a empresa, os esforços para ampliar a oferta do produto menos poluente, em substituição ao diesel S-500.

Para a diretora de Refino e Gás da Petrobras, Anelise Lara, a empresa está ampliação da produção do Diesel S-10, que tem dez partes por milhão de enxofre, em detrimento do Diesel S-500.

“Esse movimento está em linha com nossa busca constante por produtos mais eficientes e com menos impacto ambiental. Investimos em transformação digital e inovações nas nossas unidades de refino para atuarmos com mais competitividade e entregando produtos de melhor qualidade”, destaca na nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A empresa destaca que o aumento da produção de diesel S-10 é resultado das ações de otimização de processo das refinarias e do uso de tecnologias associadas à Inteligência Artificial, como o Digital Twins (gêmeos digitais), que tem contribuído para melhoria do planejamento e para a tomada de decisão nas operações.

“Por meio de uma representação rigorosa e integrada dos processos de uma refinaria, são utilizados simuladores que permitem explorar as condições operacionais ideais que levam à máxima rentabilidade dos ativos, permitindo otimizar a produção em tempo real”, diz a estatal.

A Petrobras diz que no último trimestre, a companhia aumentou a capacidade de entrega de diesel S-10 nos mercados de São Paulo e do Centro-Oeste e realizou uma operação pioneira de envio até a base de Brasília do Oleoduto São Paulo – Brasília (Osbra).