Pesquisa indica que PF é instituição mais confiável entre brasileiros

Segundo pesquisa feita pelo Instituto de Democracia e divulgada pelo jornal Valor nesta segunda-feira (27), a Polícia Federal é a primeira instituição mais confiável entre brasileiros.

Foram ouvidas, durante levantamento, 2.009 pessoas de 151 diferentes municípios. Desse total, 33% disseram que “confiam muito” na PF. Em seguida estão as Igrejas, com 32%, Forças Armadas, 29%, Polícia Militar, 20%, e grupos de família no WhatsApp, com 15%.

Com menores taxas de confiança estão partidos políticos, com 71%. Seguidos do Facebook, 54%, e Congresso Nacional, com 50%.