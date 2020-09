Pesquisa da UFRJ descobre paciente infectada com coronavírus por 5 meses

PUBLICIDADE

Desde o início da pandemia de covid-19, o novo coronavírus é cercado de pesquisas e dúvidas. Dessa vez, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) descobriram que o vírus pode se manter no organismo de uma pessoa infectada por mais tempo que imaginávamos.

De acordo com informações do G1, os cientistas da universidades descobriram ainda que o vírus pode ser transmitido após a segunda semana de infecção. Na pesquisa, uma das pacientes se manteve com o teste positivo durante cinco meses, o que causou surpresa nos pesquisadores.

“Ainda a partir do 30º dia, uma parcela que era de mais de 20% se mantinha positivo. E essa paciente em particular [que testou positivo durante cinco meses] nos chamou muita atenção porque ela se manteve positiva por um tempo muito longo”, disse a chefe do Departamento de Doenças Infeccionas da Faculdade de Medicina da UFRJ e coordenadora do Centro de Triagem e Diagnóstico da Covid-19 na universidade, Teresinha Marta Castineiras.

O estudo derrubou a tese de que o novo coronavírus perde a capacidade de transmissão após a segunda semana do contágio.

“Essa crença vem do fato de ter sido tão difícil nos experimentos divulgados internacionalmente reproduzir essa replicação in vitro, mas não é o que a gente está encontrando aqui nos experimentos no nosso grupo. Uma parte do nosso estudo mostrou que sim, que o vírus tem capacidade de se replicar [enquanto está presente no organismo, indiferente do período de contágio]”, afirmou a pesquisadora.