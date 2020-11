Pela segunda vez, Justiça penhora contas bancárias do pastor Valdemiro Santiago

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (4) a Justiça de São Paulo decretou penhora, novamente, nas contas bancárias do fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, apóstolo Valdemiro Santiago.

Segundo a coluna de Rogério Gentile, no UOL, essa medida é a segunda determinada apenas em 2020 como consequência de dívidas não pagas pela igreja, que alega ter sofrido queda na arrecadação de dízimos em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

O colunista encontrou cerca de 30 ações de cobrança contra a igreja, que é uma das maiores do país, com 6 mil templos em 27 países. A justiça penhorou, desta vez, R$ 17,5 mil das contas do pastor para quitar um débito de quatro meses de alugues de um apartamento no nome dele.